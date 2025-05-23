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ЧП на польских учениях. Во время маневров в Подляском воеводстве пуля попала в окно жилого дома
Очередное ЧП на польских учениях. Во время маневров в Подляском воеводстве пуля из пулемета (предположительно из-за рикошета) попала в окно жилого дома в двух километрах от полигона.
Пострадавших нет, военная жандармерия расследует дело. Похожий случай произошел в августе прошлого года, когда рикошетами было повреждено гражданское здание.
Перестрелка была с участием союзных солдат из Румынии.