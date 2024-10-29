Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?

Франция и Германия - это два столпа, две ведущие экономики Европы, между которыми давно существуют перманентные противоречия. Они с одной стороны дружат, а с другой стороны все время соперничают. О том, к чему это соперничество может привести к 2040 году, рассказала старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович в эфире "Первого информационного".

Эксперты говорят, что Франция к 2040 году сможет обогнать Германию и стать экономикой номер один в Европе. "Как только Франция станет первой экономикой, достигнет своей поставленной цели, она будет диктовать условия. И тогда она предложит то, на что Германия, будучи лидером, не соглашалась", - отметила Юлия Абухович.

Юлия Абухович:

"Во-первых, это сильная европейская армия. Во-вторых, это европейская интеграция, но в более суженном составе. И это не сотрудничество с Америкой, а именно европейская интеграция. И они будут продавливать данную стратегию".