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Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?

Франция и Германия - это два столпа, две ведущие экономики Европы, между которыми давно существуют перманентные противоречия. Они с одной стороны дружат, а с другой стороны все время соперничают. О том, к чему это соперничество может привести к 2040 году, рассказала старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович в эфире "Первого информационного".

Эксперты говорят, что Франция к 2040 году сможет обогнать Германию и стать экономикой номер один в Европе. "Как только Франция станет первой экономикой, достигнет своей поставленной цели, она будет диктовать условия. И тогда она предложит то, на что Германия, будучи лидером, не соглашалась", - отметила Юлия Абухович.

Юлия Абухович:

"Во-первых, это сильная европейская армия. Во-вторых, это европейская интеграция, но в более суженном составе. И это не сотрудничество с Америкой, а именно европейская интеграция. И они будут продавливать данную стратегию".

Она также отметила, что Германия сегодня не может принять на себя решение стать лидером в Европе, в том числе из-за исторической памяти (Второй мировой войны). "Франция хочет быть лидером, она хочет доказать, что Европа может быть сильной", - заключила старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь".

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