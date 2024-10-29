3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Франция и Германия - это два столпа, две ведущие экономики Европы, между которыми давно существуют перманентные противоречия. Они с одной стороны дружат, а с другой стороны все время соперничают. О том, к чему это соперничество может привести к 2040 году, рассказала старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович в эфире "Первого информационного".
Эксперты говорят, что Франция к 2040 году сможет обогнать Германию и стать экономикой номер один в Европе. "Как только Франция станет первой экономикой, достигнет своей поставленной цели, она будет диктовать условия. И тогда она предложит то, на что Германия, будучи лидером, не соглашалась", - отметила Юлия Абухович.
Юлия Абухович:
"Во-первых, это сильная европейская армия. Во-вторых, это европейская интеграция, но в более суженном составе. И это не сотрудничество с Америкой, а именно европейская интеграция. И они будут продавливать данную стратегию".
Она также отметила, что Германия сегодня не может принять на себя решение стать лидером в Европе, в том числе из-за исторической памяти (Второй мировой войны). "Франция хочет быть лидером, она хочет доказать, что Европа может быть сильной", - заключила старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все