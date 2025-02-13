Что известно о переговорах России и США в Саудовской Аравии

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Делегации России и США сегодня проводят переговоры в Саудовской Аравии. В повестке три ключевых вопроса - нормализация российско-американских отношений, перспективы урегулирования в Украине и подготовка встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее сообщалось, что к делегации также может присоединиться глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Переговоры в Эр-Рияде двусторонние. Представители Украины на встречу не приглашались.

О том, что предшествовало встрече в Саудовской Аравии, почему местом переговоров стал Эр-Рияд и какие заявления прозвучали накануне - в обзоре БЕЛТА.

Что предшествовало встрече в Эр-Рияде

Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном на официальном уровне фактически началось с телефонного разговора президентов Путина и Трампа, который состоялся 12 февраля. Это был первый контакт на высшем уровне между Россией и США после начала украинского конфликта. Вопросов в отношениях двух стран накопилось немало. Разговор длился полтора часа. Лидеры говорили о войне и мире, истории, экономике и развитии технологий.

И, конечно, центральной темой беседы стала ситуация в Украине, которая, по мнению обоих президентов, требует скорейшего разрешения и достижения устойчивого мира.

В частности, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. "Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры", - заявил Трамп после разговора с российским коллегой.

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Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы РФ и США работали вместе.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Трамп договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личных встреч. В то же время Трамп заявил, что поручил возглавить переговоры по урегулированию в Украине госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолтцу и спецпредставителю Стиву Уиткоффу.

Когда состоится встреча Путина и Трампа, пока не сообщается. Но западные СМИ, ссылаясь на источники, называют приблизительную дату - 28 февраля. Предшествуют встрече лидеров переговоры делегаций в Эр-Рияде.

Почему местом встрече выбрана Саудовская Аравия

О том, что в качестве переговорной площадки может стать Саудовская Аравия, первым сообщил Трамп.

"Я буду общаться с президентом Путиным. В основном по телефону. И в конечном итоге мы рассчитываем встретиться. На самом деле мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда и мы встретимся также, возможно, в Саудовской Аравии. В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", - сказал Трамп вскоре после переговоров с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что во время телефонного разговора двух лидеров Эр-Рияд фигурировал как возможное место будущей встречи Путина и Трампа. "Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит", - сказал Песков.

После этого в западных СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аварии также состоятся переговоры делегаций двух стран. Позже эта информация была подтверждена на официальном уровне.

17 февраля во время брифинга Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров потому, что она устраивает и российскую, и американскую сторону. "О Саудовской Аравии упоминал президент Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения встречи на высшем уровне. В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение", - сказал представитель Кремля.

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С каким настроем шли на переговоры россияне

В Москве сам факт встречи российской и американской делегаций считают позитивным. Однако делать какие-либо прогнозы не торопятся.

"Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника и посмотрим, каким будет начало диалога", - сказал Песков в беседе с журналистами CNN накануне встречи.

Во время брифинга 17 февраля Песков также заявил, что среди ключевых вопросов встречи в Эр-Рияде - отношения России и США, подготовка к возможным переговорам по урегулированию в Украине и встреча президентов Путина и Трампа. Песков подчеркнул, что встреча "будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений".

Представитель Кремля также сообщил, что Лавров и Ушаков смогут при необходимости передавать срочные доклады президенту РФ. "Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности имеются", - сказал Песков.

Касаясь вопроса об участии Европы в будущих переговорах по Украине, пресс-секретарь президента РФ отметил, что обсуждать это преждевременно. По его словам, обсуждение "всех модальностей" начнется на встрече делегаций в Эр-Рияде и продолжится во время переговоров президентов двух стран.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что делегация РФ прежде всего хочет услышать аргументы американской стороны.

"Всегда, когда мы отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, хотим их послушать. Когда президенты России и США общались по телефону, они договорились о необходимости оставить позади ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда, по сути дела, они не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам. Президенты договорились, что нужно возобновлять диалог по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров на брифинге 17 февраля.

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Он отметил, что во время беседы двух лидеров упоминалось и украинское урегулирование, и ситуация на Ближнем Востоке, и ряд других регионов мира, которые находятся в неспокойном состоянии.

"Послушаем наших американских собеседников. Будем готовы отреагировать и доложить нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал Лавров.

Он также отметил, что компромиссы в ходе украинского кризиса достигались не раз, прежде всего благодаря усилиям российской стороны. Первым компромиссом была договоренность об урегулировании после майдана в феврале 2014 года. "Компромисс был достигнут, а наутро оппозиция совершила кровавый госпереворот в нарушение всех договоренностей", - напомнил дипломат.

Вторым компромиссом стали Минские договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН. "Они стали не компромиссом, а международным законом. Он тоже был растоптан - прежде всего украинской хунтой и теми, кто гарантировал Минские договоренности, - Берлином и Парижем. Они в этом открыто признались", - добавил Лавров.

Еще одним компромиссом могли стать договоренности в Стамбуле в апреле 2022 года. "Американские представители, которые сейчас в большом количестве рассуждают о том, как подступаться к украинскому кризису, и пока непонятно кто же все-таки из них будет уполномочен президентом Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне, они тоже говорят о компромиссах", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства. По его мнению, "это все больше похоже на научный диспут, как это звучало на Мюнхенской конференции".

Вместе с тем Лавров считает, что США могут помочь урегулированию в Украине. Ведь Вашингтон играет главную роль в украинском конфликте с самого его начала.

Говоря об участии Европы в урегулировании, Лавров отметил, что европейские страны будут "выцыганивать" перемирие в Украине ради ее перевооружения. "Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" - отметил глава российского МИД.

Он напомнил, что во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александер Стубб прямо заявил о необходимости заключить перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении. "То есть философия-то у европейцев никуда не делась", - заметил Лавров.

Прокомментировал встречу в Эр-Рияде и помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Настрой деловой, задачи нам более-менее ясны, будем исходить из этого", - сказал Ушаков перед отбытием в Саудовскую Аравию.

Он отметил, что сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика.

"Главное - начать нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - заявил Ушаков, отвечая на вопрос, каким был бы идеальный результат встречи. Делать какие-то прогнозы касательно восстановления отношений двух стран помощник президента РФ не стал.

Какие цели ставят в Вашингтоне

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что цель делегации США на встрече с Россией в Саудовской Аравии состоит в том, чтобы выяснить, смогут ли стороны двигаться вперед в переговорах.

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"Я думаю, что цель, очевидно, для всех - определить, может ли это быть чем-то, что может двигаться вперед", - приводит ее слова ТАСС.

Руководитель пресс-службы Госдепа также заявила, что цель США - выяснить, насколько серьезно Россия настроена на завершение конфликта и можно ли начать детальное обсуждение.

В Белом доме сообщили, что встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии обсудили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

"Сегодня президент Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели дружеский разговор. Лидеры обсудили войну в Украине, встречу европейских стран, а также переговоры в Саудовской Аравии между американскими и российскими официальными лицами", - сообщили в Белом доме. Разговор Трампа и Макрона длился около 30 минут. Однако подробности не приводятся.

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Как комментируют в Киеве

Переговоры в Эр-Рияде прокомментировали и в Киеве. Так, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не участвует в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не будет признавать их результаты.

"Украина не участвует. Украина ничего про это не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры про Украину без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо договоренности про нас без нас. И мы не будем признавать такие договоренности", - цитирует Зеленского ТАСС.

Он добавил, что его визит в Саудовскую Аравию, который состоится в ближайшие дни, не связан с российско-американской встречей во вторник. "Это не имеет никакой связи с тем, что происходит в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у Его высочества принца Мухаммеда бен Сальмана, когда буду в Саудовской Аравии, что он про это знает. Просто интересно", - добавил Зеленский.

Он также уточнил, что будет в Саудовской Аравии 19 февраля. "Вчера была наша вице-премьер в Саудовской Аравии, вы знаете, я буду через два дня там", - сказал он.

Как сообщает украинское издание "Страна", в беседе с журналистами Зеленский также заявил, что не будет участвовать в переговорах США и РФ в Эр-Рияде, даже если его пригласят.

"Мои визиты не имеют ничего общего с этими переговорами. Хотя, когда я приеду в Саудовскую Аравию, я спрошу у Его высочества, что он знает о темах переговоров", - добавил Зеленский.

Кто еще прокомментировал встречу

За встречей делегаций РФ и США следят в ООН. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Вы знаете, конечно, мы следим за этой встречей. Любой диалог между государствами-членами, любой диалог, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности, с той ролью, которую, как мы все знаем, они играют, является критически важным. Мы будем смотреть, что выйдет из этой встречи", - ответил Дюжаррик на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Переговоры в Саудовской Аравии приветствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. "Мы, сторонники мира в Венгрии, ждали этого три года!" - заявил дипломат.

Он также отметил, что лидерам ЕС, которые поддерживают войну, не место на переговорах. "Европейцы, выступающие за войну, кричат, что они не могут сесть за стол переговоров, но зачем им это? Переговоры ведутся о мире, а тем, кто поддерживает войну, это не с руки", - заявил Сийярто.

Усилия, направленные на достижение мира, включая переговоры США и России, приветствует Пекин. "Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией", - приводит слова официального представителя МИД КНР Го Цзякуня РИА Новости.