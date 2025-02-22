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Что вы сделали на прошлой неделе? Электронные письма с требованием отчета получили госслужащие США
Американские госслужащие начали получать электронные письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Те, кто не предоставят отчет, будут уволены. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск, сообщает ТАСС.
"В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронные письма с требованием дать понять, что они сделали за минувшую неделю. Отсутствие ответа будет расценено как уход в отставку", - написал Маск в X.
Тем временем агентство Reuters сообщает, что госслужащие некоторых американских ведомств уже получили соответствующие электронные письма. В теме письма значился вопрос: "Что вы сделали на прошлой неделе?" В качестве ответа до понедельника госслужащие должны предоставить отчет из пяти ключевых пунктов о проделанной работе.
Маска на пост главы DOGE назначил Трамп после инаугурации. Структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы на 2 трлн долларов.