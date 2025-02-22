Что вы сделали на прошлой неделе? Электронные письма с требованием отчета получили госслужащие США

Американские госслужащие начали получать электронные письма с требованием отчитаться о проделанной за неделю работе. Те, кто не предоставят отчет, будут уволены. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск, сообщает ТАСС.

"В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронные письма с требованием дать понять, что они сделали за минувшую неделю. Отсутствие ответа будет расценено как уход в отставку", - написал Маск в X.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что госслужащие некоторых американских ведомств уже получили соответствующие электронные письма. В теме письма значился вопрос: "Что вы сделали на прошлой неделе?" В качестве ответа до понедельника госслужащие должны предоставить отчет из пяти ключевых пунктов о проделанной работе.