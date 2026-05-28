Что знают американцы о Беларуси? Смотрите в интервью с кандидатом в конгрессмены США Хосе Вега
Что знают американцы о Беларуси? Какой должна быть внешняя политика США? Одобряют ли американцы пресловутое "мир через силу" и не пора ли отменить санкции. Об этом корреспондент "Первого информационного" Виктория Сенкевич спросила граждан Америки.
С 29 мая начинается серия интервью по пятницам. В этот раз в кадре Хосе Вега, кандидат в конгрессмены от Бронкса (Нью-Йорк) - один из самых бедных избирательных округов США: 35 % семей живут за чертой бедности.
Хосе борется за то, чтобы их голоса были представлены в Конгрессе, а еще - за повышение уровня образования, жизни. И его идеи для белорусов вполне узнаваемы.
Хосе Вега, кандидат в конгрессмены США:
"Как насчет того, чтобы вместо одного триллиона долларов, который составляет наш текущий оборонный бюджет, мы вложили этот триллион во внутреннее развитие? Мы подготовим 10 тыс. инженеров из нашего округа - беднейшего в регионе. Они поедут по всей стране прокладывать высокоскоростные железные дороги, восстанавливать жилье, школы и больницы, которые мы закрыли. А затем отправим их по всему миру - туда, где мы принесли разрушения, например в Газу или Иран. Мы придем и скажем: "Знаете что? Мы это разрушили, а теперь построим заново - и сделаем лучше, чем было". Именно так мы начнем создавать лучшее будущее. Идеи вашего Президента Александра Лукашенко должны просто стать нормой везде. И именно за это я борюсь здесь, чтобы сделать это здравым смыслом здесь, в Соединенных Штатах".
Как идет его избирательная кампания, верит ли Хосе в честную игру? Как насчет фальсификации выборов в самих США, голосования по почте? Кто на самом деле должен быт под санкциями? Откровенный разговор и прогулку по Бронксу в Нью-Йорке смотрите в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".