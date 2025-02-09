"Да, закройте их!" Маск призвал прекратить финансировать "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Властям США следует прекратить финансировать работу радиостанции "Голос Америки" и медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", пишет ТАСС. Уверенность в этом выразил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США.

"Да, закройте их", - написал Маск в X, комментируя сообщения, касающиеся упомянутых СМИ. "Европа сейчас свободна (не считая удушающую бюрократию)", - добавил Маск. "Никто больше их не слушает", - подчеркнул он, говоря о радиостанции и медиакорпорации. "Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают 1 млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков", - заключил он.

Таким образом Маск прокомментировал сообщения посланника президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла, который ранее написал в X: "Радио Свободная Европа" и "Голос Америки" - это средства массовой информации, за которые платят американские налогоплательщики. Это принадлежащие государству СМИ. В них работает много активистов из числа крайне левых. Я работал с этими журналистами на протяжении десятилетий". "Это пережиток прошлого. Нам не нужны оплачиваемые государством СМИ", - подчеркнул Гренелл.

Администрация Трампа ранее приняла ряд мер, направленных на сокращение расходов федерального бюджета. В конце января было приостановлено финансирование почти всех программ иностранной помощи. Позднее значительная часть таких программ была возобновлена.

Трамп назначил Маска главой нового американского ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency, DOGE). Американский лидер отмечал, что DOGE "будет предоставлять рекомендации и советы извне", сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства.