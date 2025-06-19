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Песков высказался о дате нового раунда российско-украинских переговоров
Автор:Редакция news.by
Песков высказался о дате нового раунда российско-украинских переговоровnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37f3ce9-87aa-4d1a-bd2e-5539c507af15/conversions/e96efd6c-4ea2-404a-98f3-b984edaf4a46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37f3ce9-87aa-4d1a-bd2e-5539c507af15/conversions/e96efd6c-4ea2-404a-98f3-b984edaf4a46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37f3ce9-87aa-4d1a-bd2e-5539c507af15/conversions/e96efd6c-4ea2-404a-98f3-b984edaf4a46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b37f3ce9-87aa-4d1a-bd2e-5539c507af15/conversions/e96efd6c-4ea2-404a-98f3-b984edaf4a46-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, пишет ТАСС.
"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что "предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на меморандумы", которыми они обменялись в прошлый раз в Стамбуле.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.