Песков высказался о дате нового раунда российско-украинских переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда российско-украинских переговоров может быть согласована на следующей неделе. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, пишет ТАСС.

"Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что "предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на меморандумы", которыми они обменялись в прошлый раз в Стамбуле.