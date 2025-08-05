Датский зоопарк призвал пожертвовать домашних животных на корм хищникам

Зоопарк датского Ольборга обратился к гражданам с просьбой пожертвовать здоровых, но ненужных домашних питомцев, чтобы накормить хищников. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на BBC.

"Если у вас есть здоровое животное, от которого вы по каким-либо причинам хотите отказаться, пожалуйста, пожертвуйте его нам", - говорится в призыве зоопарка, размещенном в соцсети Facebook.

Таким образом, как пояснили представители зоопарка, для хищников пытаются воссоздать условия естественной среды обитания. Животным необходим не просто корм, а настоящая добыча, похожая на ту, которой они бы питались в дикой природе.