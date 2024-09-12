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Давка и пожар - в Индии на рынке загорелся магазин пиротехники

В индийском штате Телингана произошел пожар в магазине пиротехники на местном рынке.

В сети появились кадры с места ЧП. На них видно, как люди спасаются от пламени. Пострадали припаркованные вблизи автомобили. На месте работают пожарные расчеты. Все обстоятельства устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет.

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