Дефицит керосина угрожает авиасообщению Евросоюза

Европа рискует остаться без авиасообщения. Запасы керосина в странах Евросоюза могут иссякнуть уже через полтора месяца. Международная ассоциация воздушного транспорта предупреждает, что блокировка Ормузского пролива перекрыла поставки четверти импорта топлива. Вместо ожидаемого роста авиаперевозок отрасль столкнулась с резким пике. Нидерландская KLM уже аннулирует 80 рейсов, полеты сокращают немецкая Lufthansa и американская United Airlines.

По данным аналитиков, в мае мировые мощности сократятся на 3 %. На этом фоне Еврокомиссия в экстренном порядке готовит план перераспределения остатков топлива между странами ЕС. Однако эксперты Bloomberg подчеркивают, что реальной альтернативы восточным поставкам у Брюсселя на данный момент нет.