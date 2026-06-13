Дефицит рабочей силы в ФРГ может вырасти до 4,3 млн человек к 2036 году

Нехватка рабочей силы в Германии к 2036 году может вырасти до 4,3 млн человек. Таков прогноз Немецкого экономического института, который публикует издание Rheinische Post.

Всего 2 года назад институт прогнозировал, что разрыв между уходящими на пенсию и новыми сотрудниками к 2036 году составит только около 3 млн человек. Но после обновления данных о численности населения прогноз пришлось пересмотреть в сторону ухудшения. Новые данные показывают, что к 2045 году население сократится почти на 3 %.

Специалисты связывают это с ухудшением экономических перспектив и вследствие этого - с уменьшением притока трудовых мигрантов. Ожидается, что численность трудоспособного населения сократится на почти 7 %, а к 2045 году - более чем на 8 %.