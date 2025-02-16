Делегация США отправилась в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет Politico.

Со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Имена переговорщиков от России издание не раскрывает.

Украина, как пишет Politico, приглашения не получала. Что касается Европы, то, по словам спецпосланника Трампа Кита Келлога, США не видят места для ЕС на переговорах. По данным агентства Bloomberg, европейские страны даже не проинформированы о планах будущих консультаций.

Также до конца февраля должна состояться встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.