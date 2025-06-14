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Депрессивная страна, гей-пропаганда - блогер рассказал, как решился на переезд из Германии
Блогер и бизнесмен Владимир Древс длительное время проживал в Германии. Сейчас он со своей семьей решил переехать в Россию. С чем это связано, он рассказал в проекте "Война и мир".
Бизнесмен отметил, что они с супругой много раз переезжали по самой Германии. Было тяжело переезжать в другую страну. "Но у нас наступил сейчас такой момент в жизни, когда мы больше там оставаться не можем и не хотим", - поделился он.
Сыну семьи Древс 7 лет. Его начало школьной жизни отсрочили на один год. "Мы взяли справку у врача, что он еще маленький, что ему надо еще в садике остаться, ведь в Германии ты не можешь не отдать ребенка в школу, чтобы он получал онлайн-образование, - обозначил Владимир. - Так как развивается очень жесткая гей-пропаганда, мы не хотим, чтобы сын даже в первом классе учился, потому что какие бы семейные ценности ни были дома, мы прекрасно понимаем и видим, как это системное промывание мозгов, гей-пропаганда влияет на молодежь, и мы не хотим, чтобы это случилось с нашим сыном".
Блогер привел пример из жизни. Две девочки учились в частных школах в Германии. И это даже не просто обычная школа, а частная, обратил внимание он. И когда ты приходишь в частную школу, можешь увидеть, что 50 % девочек из их класса, а то и вообще со всей школы, считают себя мальчиками.
Другая история касается друга Владимира Евгения, который тоже хочет переезжать из Германии. У Евгения два сына учатся в третьем классе. Сам он выступает за классические мужские ценности. А вот дети его играют в девочек. На фразу отца "Вы что творите, вы же не девчонки" они отвечают: "Учитель сказал, подрастем, потом выберем - девчонки или пацаны". Они также приносят из класса раскраску, где Иисус Христос "в гейском одеянии, в гейской раскраске".
Это все внедряется в образование. В третьем классе у дочери изучалась тема о том, что существует несколько видов семей: папа и папа, мама и мама, и мама и папа - и это там нормально. И это систематично изо дня в день происходит в школе.
"Мы читали в объявлениях, что предложили в детских садиках делать комнаты для мастурбации и детей обучать мастурбации для самопознания. Я был в шоке, на самом деле. Я думал, может быть, это просто какая-то "вкидка" в интернет, - сказал Владимир Древс. - Я записал на эту тему Reels, и очень много ребят, кто из Германии, говорят, что у них уже это есть. И мы не раз слышали, что в детских садиках дяди играют с детьми".
Бизнесмен напомнил о том, что в Германии вскрыли сетку с 30 тыс. педофилов.
"Еще в раннем возрасте детям объясняют, что твой родитель - это твой враг, нужно быть настороже, а учителя и вся эта система - твоя защита", - заметила Татьяна.
Это, по мнению блогера, делается, чтобы люди не понимали, кто они, как им жить, чтобы в итоге появлялось общество потребителей, животных, которыми можно управлять. "С одной стороны, там создали все, достаток есть, но ты попадаешь в какой-то вакуум, в депрессию. Проходит время, и твоя жизнь такая: смотришь телевизор, сериалы, алкоголь. Те люди, которые бухают и курят марихуану, еще как-то там выживают в затмении. А если человек ведет здоровый образ жизни, то это очень депрессивная страна", - отметил он.