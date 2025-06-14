Депрессивная страна, гей-пропаганда - блогер рассказал, как решился на переезд из Германии

Блогер и бизнесмен Владимир Древс длительное время проживал в Германии. Сейчас он со своей семьей решил переехать в Россию. С чем это связано, он рассказал в проекте "Война и мир".

Бизнесмен отметил, что они с супругой много раз переезжали по самой Германии. Было тяжело переезжать в другую страну. "Но у нас наступил сейчас такой момент в жизни, когда мы больше там оставаться не можем и не хотим", - поделился он.

Сыну семьи Древс 7 лет. Его начало школьной жизни отсрочили на один год. "Мы взяли справку у врача, что он еще маленький, что ему надо еще в садике остаться, ведь в Германии ты не можешь не отдать ребенка в школу, чтобы он получал онлайн-образование, - обозначил Владимир. - Так как развивается очень жесткая гей-пропаганда, мы не хотим, чтобы сын даже в первом классе учился, потому что какие бы семейные ценности ни были дома, мы прекрасно понимаем и видим, как это системное промывание мозгов, гей-пропаганда влияет на молодежь, и мы не хотим, чтобы это случилось с нашим сыном".

Семья Древс news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4b8624b-4185-4944-a997-810610ff0c5f/conversions/005d592f-dba3-4510-9fb1-0a91a529288c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4b8624b-4185-4944-a997-810610ff0c5f/conversions/005d592f-dba3-4510-9fb1-0a91a529288c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4b8624b-4185-4944-a997-810610ff0c5f/conversions/005d592f-dba3-4510-9fb1-0a91a529288c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4b8624b-4185-4944-a997-810610ff0c5f/conversions/005d592f-dba3-4510-9fb1-0a91a529288c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Блогер привел пример из жизни. Две девочки учились в частных школах в Германии. И это даже не просто обычная школа, а частная, обратил внимание он. И когда ты приходишь в частную школу, можешь увидеть, что 50 % девочек из их класса, а то и вообще со всей школы, считают себя мальчиками.

Другая история касается друга Владимира Евгения, который тоже хочет переезжать из Германии. У Евгения два сына учатся в третьем классе. Сам он выступает за классические мужские ценности. А вот дети его играют в девочек. На фразу отца "Вы что творите, вы же не девчонки" они отвечают: "Учитель сказал, подрастем, потом выберем - девчонки или пацаны". Они также приносят из класса раскраску, где Иисус Христос "в гейском одеянии, в гейской раскраске".

Это все внедряется в образование. В третьем классе у дочери изучалась тема о том, что существует несколько видов семей: папа и папа, мама и мама, и мама и папа - и это там нормально. И это систематично изо дня в день происходит в школе. Татьяна Древс

"Мы читали в объявлениях, что предложили в детских садиках делать комнаты для мастурбации и детей обучать мастурбации для самопознания. Я был в шоке, на самом деле. Я думал, может быть, это просто какая-то "вкидка" в интернет, - сказал Владимир Древс. - Я записал на эту тему Reels, и очень много ребят, кто из Германии, говорят, что у них уже это есть. И мы не раз слышали, что в детских садиках дяди играют с детьми".

Бизнесмен напомнил о том, что в Германии вскрыли сетку с 30 тыс. педофилов.

"Еще в раннем возрасте детям объясняют, что твой родитель - это твой враг, нужно быть настороже, а учителя и вся эта система - твоя защита", - заметила Татьяна.