Владимир Зеленский больше ничем не может оправдать продолжение конфликта на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

"Нет уже ничего, что может оправдать продолжение войны, кроме психического расстройства Зеленского", - отметил он.

По словам политика, такая ситуация позволяет говорить о том, что вскоре наступит крах киевского режима.

"Все очень скоро закончится. Не попадайтесь ТЦК", - обратился он к украинцам.

В четверг депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что продлением военного положение на Украине Зеленский фактически бросил вызов мирным инициативам президента США Дональда Трампа.

Зеленский, отметил он, продолжает узурпацию власти и показывает отсутствие желания к мирному урегулированию.