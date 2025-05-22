3.71 BYN
3.00 BYN
3.41 BYN
Депутаты Европарламента поддержали заградительные пошлины на удобрения из Беларуси и России
Европейский парламент поддержал введение новых заградительных пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что решение принято, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
"Депутаты Европарламента в Комитете по международной торговле поддержали предложение Комиссии об увеличении тарифов ЕС на 50 % на те сельскохозяйственные продукты из России и Беларуси, которые по-прежнему освобождены от других таможенных пошлин... Продукты, на которые повлияют новые тарифы, включают сахар, уксус, муку и корма для животных. Одобренный текст также предусматривает тариф в размере 6,5 % на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, а также пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на 2025-2026 годы. Последние пошлины вырастут до 430 евро за тонну к 2028 году", - говорится на сайте Европейского парламента.
Решение вступит в силу после одобрения Советом Евросоюза и опубликования в официальном журнале.
Ожидается, что повышение пошлин будет происходить постепенно в течение переходного периода продолжительностью три года.