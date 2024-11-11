Десятки авиарейсов уже вторые сутки задерживаются в аэропортах Британии из-за сильного тумана

В лондонском Хитроу и в аэропорту Манчестера онлайн-табло показывают, что отложены как вылеты, так и прибытие, некоторые рейсы и вовсе отменены.

По данным СМИ, в пятницу, 27 декабря, перебои в работе воздушных гаваней коснулись около 20 тыс. пассажиров. При этом метеорологическая служба Великобритании предупреждает: из-за тумана видимость в некоторых местах сокращена до 100 метров. Водителям советуют принимать это в расчет и двигаться крайне осторожно.