3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Десятки авиарейсов уже вторые сутки задерживаются в аэропортах Британии из-за сильного тумана
В аэропортах Британии из-за сильного тумана уже вторые сутки задерживаются десятки авиарейсов.
В лондонском Хитроу и в аэропорту Манчестера онлайн-табло показывают, что отложены как вылеты, так и прибытие, некоторые рейсы и вовсе отменены.
По данным СМИ, в пятницу, 27 декабря, перебои в работе воздушных гаваней коснулись около 20 тыс. пассажиров. При этом метеорологическая служба Великобритании предупреждает: из-за тумана видимость в некоторых местах сокращена до 100 метров. Водителям советуют принимать это в расчет и двигаться крайне осторожно.
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
По улицам Минска начал курсировать новый низкопольный трамвай - в чем его уникальность
Рецепт настоящего белоруса открыли на "Марафоне единства" в Мозыре
Чем наполнены будни депутата белорусского парламента и как создается авторитет в округе
В минском метро пассажиров поздравляют Дед Мороз со Снегурочкой
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все