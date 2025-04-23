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Десятки экоактивистов приклеили себя к проезжей части на мосту в Варшаве
В Варшаве во время протеста несколько десятков экоактивистов из организации Ostatnie Pokolenie ("Последнее поколение") приклеили себя к проезжей части на мосту Понятовского. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на радио RMF24.
Как отмечает RMF24, экоактивисты планировали в понедельник, 5 мая, парализовать Варшаву. Представители организации начали свой марш около 9:30 по местному времени от Силезско-Домбровского моста. Пока активисты не покинули мост, машинам не разрешалось туда въезжать. На дороге образовались огромные пробки. Примерно через полтора часа протестующие двинулись в сторону Свентокшиского моста. Затем продолжили движение по бульварам вдоль Вислы до Понятовского моста. Там они приклеили себя к проезжей части. Мост пришлось полностью закрыть для движения.
По информации радио, у представителей Ostatnie Pokolenie есть несколько требований. Одно из них касается передачи средств, запланированных на расширение автомагистралей и скоростных дорог, региональному и местному общественному транспорту.
Один из протестующих заявил порталу Onet: "Мы требуем от польского правительства немедленных действий по преодолению климатического кризиса. Мы требуем обеспечить миллионы поляков дешевым общественным транспортом. Мы хотим жить в безопасной стране, свободной от наводнений, голода и войн. Мы хотим жить в стране, где люди могут жить мирно, а не просто бороться за то, чтобы свести концы с концами". "Мы хотим жить в стране, где молодые люди, в том числе тысячи выпускников школ, могут планировать свою взрослую жизнь - семью, карьеру - без перспективы социального коллапса в течение жизни", - добавил он.
Как указывает RMF24, экоактивисты из организации Ostatnie Pokolenie объявили о дальнейшей блокаде улиц Варшавы до тех пор, пока мэр столицы Рафал Тшасковский не организует им встречу с премьер-министром Дональдом Туском, на которой они смогут представить свои требования о перечислении денег на строительство скоростных дорог для общественного транспорта в небольших городах.