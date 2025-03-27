3.65 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Детали соглашения по редкоземельным металлам, которое Киеву предлагает Америка
Стали известны детали соглашения по редкоземельным металлам, которое Киеву предлагает американская сторона. Депутат Верховной рады заявил, что новый проект охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. И подчеркнул, что условия сделки далеко не в пользу Украины. Местные СМИ уточняют: все доходы конвертируются сразу в иностранную валюту, а финансовые средства фонда выводятся за границу. Если по вине Украины что-то не поступит вовремя, то страна будет обязана доплатить. После представления нового проекта соглашения с США о недрах в Верховной раде сорвано заседание. Депутаты заблокировали трибуну. Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Документ может быть утвержден уже на следующей неделе.