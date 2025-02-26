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Диагноз: Прибалтика. Всех россиян и белорусов в Латвии записали в разведчики
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Всех россиян и белорусов в Латвии записали в потенциальные разведчики. Кабмин прибалтийской республики поддержал внесение на рассмотрение в Сейм разработанных МВД поправок к закону о национальной безопасности, которые запретят гражданам России и Беларуси быть владельцами критической инфраструктуры Латвии, а также работать в этой сфере.
В то же время предусмотрены исключения - работать в сфере критической инфраструктуры будет разрешено при наличии специального разрешения государственного органа безопасности.