Диагноз: Прибалтика. Всех россиян и белорусов в Латвии записали в разведчики

Всех россиян и белорусов в Латвии записали в потенциальные разведчики. Кабмин прибалтийской республики поддержал внесение на рассмотрение в Сейм разработанных МВД поправок к закону о национальной безопасности, которые запретят гражданам России и Беларуси быть владельцами критической инфраструктуры Латвии, а также работать в этой сфере.



В то же время предусмотрены исключения - работать в сфере критической инфраструктуры будет разрешено при наличии специального разрешения государственного органа безопасности.