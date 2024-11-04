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Дирун: Экономическое положение Молдовы резко ухудшилось из-за проевропейского курса
Проевропейский курс Молдовы заводит страну в состояние тяжелого экономического кризиса. Такое мнение "Первому информационному" высказал молдавский политолог, кандидат политических наук Анатолий Дирун.
По словам эксперта, однобокая политика официального Кишинева и разрыв исторических связей тормозят развитие страны и толкают ее жителей к бедности.
Анатолий Дирун:
"Молдова сохраняла баланс между Западом и Востоком. Например, Молдова получала российский газ по достаточно низким ценам по сравнению с другими странами, но также успешно пользовалась и торговыми преференциями, которые позволяли молдавской продукции выходить на европейский рынок. На сегодняшний день эта конструкция разрушается, идет перекос в одну сторону".
"И граждане это чувствуют, потому что за 4 последних года материальное, экономическое, макроэкономическое положение государства значительно ухудшилось, начиная от закупки цены на газ, заканчивая ростом цен на продукты питания, - отметил эксперт. - Уровень бедности в республике возрос на 30 %".
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