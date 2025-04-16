DOGE по результатам аудита заблокировало 470 тыс. кредитных карт, оформленных на госструктуры США

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), курируемое Илоном Маском, по результатам проводимого аудита заблокировало 470 тыс. кредитных карт, оформленных на государственные структуры США. Об этом сообщает ТАСС.

"Программа по аудиту неиспользуемых и ненужных кредитных карт расширена до 30 государственных агентств. Спустя 7 недель - около 470 тыс. карт было деактивировано", - говорится на странице DOGE в социальной сети Х. Кроме того, сообщается, что на момент начала аудита всего действовало примерно 4,6 млн карт.

Илон Маск, комментируя информацию DOGE, добавил, что количество кредитных карт, выданных государственным агентствам для покрытия служебных расходов сотрудниками, "вдвое превышает общий штат госслужащих". По его словам, такое соотношение - "сумасшествие".

В конце февраля сообщалось, что DOGE установило лимиты по тратам с государственных кредитных карт для ряда федеральных ведомств, планируя расширить действие ограничений на все федеральные органы. Причиной такого решения стали подозрения, что государственные банковские карты используются чиновниками недобросовестно, в том числе имеет место мошенничество. Источники журнала Wired в затронутых ограничениями ведомствах отмечали, что считают эти подозрения беспочвенными, так как все траты по кредитным картам также подлежат отчетности и во многих случаях их использование требует разрешения от начальства.