Дом актрисы Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел

Дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел из-за охватившего округ Лос-Анджелес (штат Калифорния) пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

По их сведениям, дом актрисы сгорел дотла. Хилтон не жила там на постоянной основе, это один из принадлежащих ей объектов недвижимости, отмечает издание.

Общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га, свидетельствуют данные пожарной службы Калифорнии. Огонь уничтожил более 1 тыс. строений и привел к гибели как минимум пяти человек. Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей электроэнергии в округе.

Местные власти запросили помощь пожарных из соседних округов, также на подмогу им направили сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Однако справиться с огнем пока не удается. В районе пожаров сохраняется низкая влажность, сопровождающаяся сильными порывами ветра. В результате, как отмечает телекомпания CNN, количество пожаров увеличилось до шести. По прогнозам консультационной компании AccuWeather, ущерб и экономические потери от огня составят от 52 млрд до 57 млрд долларов.