Достижение мира в Украине - Орбан заявил о наличии у него "козырей миротворческой миссии"

Мы должны были начать нашу миротворческую миссию, чтобы Европа, наконец, задумалась о мире. Потому что европейские лидеры на украинской стороне ввязались в эту войну так, как будто это их война, как будто они в ней участвуют. Мы должны выбраться из этого. Выйти из этого можно, начав всерьез говорить о выходе из окопов и осознав, что это не наша война.

Виктор Орбан