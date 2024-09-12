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Достижение мира в Украине - Орбан заявил о наличии у него "козырей миротворческой миссии"

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Виктор Орбан

Венгрия продолжает активные попытки по достижению мира в Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о наличии у него "козырей миротворческой миссии". Он добавил, что и дальше будет предлагать неожиданные инициативы для приближения мира и анонсирует свои шаги совсем скоро.

Мы должны были начать нашу миротворческую миссию, чтобы Европа, наконец, задумалась о мире. Потому что европейские лидеры на украинской стороне ввязались в эту войну так, как будто это их война, как будто они в ней участвуют. Мы должны выбраться из этого. Выйти из этого можно, начав всерьез говорить о выходе из окопов и осознав, что это не наша война.
Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии добавил: "Мы также должны занять позицию, согласно которой в интересах всех должно быть прекращение огня и мирные переговоры, потому что на поле боя эту войну явно не решить. Если нет решения на поле боя, то мы не должны призывать к продолжению войны, а должны стремиться к соглашению.

Венгерский премьер выразил уверенность, что после его мирной инициативы по Украине в Европе началась дискуссия о мире и все больше стран ЕС задумались о переходе "в мирный лагерь".

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