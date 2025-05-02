DPA: Полиция задержала 73 человека на первомайских демонстрациях в Берлине

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Полиция в Берлине задержала в общей сложности 73 человека за различные правонарушения в ходе первомайских демонстраций в столице Германии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

По словам сенатора Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер, несмотря на то, что в целом демонстрации прошли мирно, были инциденты с бросанием бутылок и петард, а также с антиконституционной пропагандой. По данным профсоюза полиции, пострадали по меньшей мере 12 полицейских.

Шпрангер сообщила, что безопасность в Берлине в этот день обеспечивали 5,8 тыс. сотрудников полиции, в том числе 2,2 тыс. из других федеральных земель и федеральной полиции.

В общей сложности в 62 демонстрациях и праздничных мероприятиях приняли участие более 61 тыс. человек, сообщила сенатор.