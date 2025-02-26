И не удивительно, что рейтинг Зеленского продолжает стремительно падать. Ему не доверяют 57 % граждан. А в случае проведения выборов он проигрывает бывшему главкому ВСУ Залужному и главе разведки Буданову. Впрочем, не желают больше видеть киевского главаря и бывшие сторонники. По мнению народного депутата Дубинского, который сейчас в СИЗО, Зеленского свергнет его же окружение.

"На мой пост о том, что Бубочку снесут изнутри (это не призыв), народ обреченно ответил: "Некому". Ну, а я про вас не говорил. Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным. Они же понимают, что если доведут ситуацию до цугундера, то их первыми отловят и вырежут с целью грабежа. Тут надо на опережение".