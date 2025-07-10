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Дуда пригрозил НАТО закрытием хаба для поставок военной помощи Украине

Обиженный Анджей Дуда шантажирует НАТО закрытием хаба для Украины.

Глава польского режима пригрозил альянсу закрытием аэропорта Ясенка в Жешуве. А он является ключевым логистическим хабом для поставок военной помощи в Украину.

Дуда заявил буквально следующее: "Украинцы и наши союзники просто думают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им. Это не их, а наше".

"А если кому-то что-то не нравится, Варшава это закрывает и говорит до свидания", - сказал президент Польши.

Анджей ДудаУкраинаПольшаНАТО