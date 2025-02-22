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Дуда: США могут увеличить свое военное присутствие в Польше
Соединенные Штаты Америки могут увеличить свое военное присутствие в Польше. Такое заявление в общении с журналистами сделал президент Польши Анджей Дуда после беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Общение лидеров двух стран состоялось на полях Конференции консервативных политических действий. "Мы разговаривали с Дональдом Трампом о безопасности Польши. Президент США подтвердил, что он предусматривает усиление военного присутствия, если речь идет о Польше", - сказал Анджей Дуда. Такие слова приводит его канцелярия в профиле в соцсети X.
При этом буквально накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио допустил сокращение американского военного присутствия в Европе.
Ранее в СМИ появлялась информация, что США рассматривают возможность сокращения своего военного присутствия в Европе из-за приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на границе с Мексикой.