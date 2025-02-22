Дуда: США могут увеличить свое военное присутствие в Польше

Фото: © AP Photo / Alex Brandon news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094b7533-0971-4ac1-8359-cf69dceabb09/conversions/d17aad6a-1ddb-4b92-9b49-07f00219a8a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094b7533-0971-4ac1-8359-cf69dceabb09/conversions/d17aad6a-1ddb-4b92-9b49-07f00219a8a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094b7533-0971-4ac1-8359-cf69dceabb09/conversions/d17aad6a-1ddb-4b92-9b49-07f00219a8a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094b7533-0971-4ac1-8359-cf69dceabb09/conversions/d17aad6a-1ddb-4b92-9b49-07f00219a8a5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: © AP Photo / Alex Brandon

Соединенные Штаты Америки могут увеличить свое военное присутствие в Польше. Такое заявление в общении с журналистами сделал президент Польши Анджей Дуда после беседы с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Общение лидеров двух стран состоялось на полях Конференции консервативных политических действий. "Мы разговаривали с Дональдом Трампом о безопасности Польши. Президент США подтвердил, что он предусматривает усиление военного присутствия, если речь идет о Польше", - сказал Анджей Дуда. Такие слова приводит его канцелярия в профиле в соцсети X.

При этом буквально накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио допустил сокращение американского военного присутствия в Европе.