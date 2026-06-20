Джей Ди Вэнс прибыл в Цюрих для встречи с делегацией Ирана

В швейцарский Цюрих прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс для встречи с делегацией Ирана.

По итогам первого раунда переговоров он рассчитывает получить приглашение для инспекторов ООН на ядерные объекты, ранее подвергавшиеся бомбардировкам США и Израиля, сообщает Axios. Вашингтон, в свою очередь, готов разморозить часть иранских активов, включая 6 млрд долларов, размещенных в Катаре, на гуманитарные нужды.

Главная цель Тегерана на переговорах - добиться выполнения 14 обязательств, которые США взяли на себя перед властями Исламской Республики, в том числе в части прекращения боевых действий в Ливане, из-за которых накануне Иран закрыл движение через Ормузский пролив.

Вэнс, тем не менее, заявил, что пролив остается открытым. Американский лидер Дональд Трамп заверил, что суда не будут платить за проход через Ормуз во время переговоров и после их завершения.

Все же позиция Тегерана была услышана. Израиль после координации с Вашингтоном приказал армии прекратить огонь в Ливане. Однако ЦАХАЛ остается на занятых позициях на юге страны.