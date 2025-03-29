Джонсон предлагает европейцам сократить отпуск ради милитаризации своих стран

Политик предложил начать с малого - например, не уходить в отпуск на весь положенный срок. Мол, в США люди отдыхают 15 дней в году, а европейцы целых 30. При этом в ЕС людям доступны предметы роскоши, которых нет у американцев, поэтому и от них нужно отказаться в пользу увеличения трат на вооружение.