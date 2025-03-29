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Джонсон предлагает европейцам сократить отпуск ради милитаризации своих стран
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борис джонсон тасс-2025-03-29T14:31:05.000000Z00
Европейцы должны перестать отлынивать и начать работать над милитаризацией своих стран. Об этом изданию "Дэйли мэйл" заявил британский экс-премьер.
Борис Джонсон призвал европейских граждан брать пример с американского населения, которое живет в лишениях и имеет худшие социальные гарантии, но отдает большее денег на вооружение и армию.
Политик предложил начать с малого - например, не уходить в отпуск на весь положенный срок. Мол, в США люди отдыхают 15 дней в году, а европейцы целых 30. При этом в ЕС людям доступны предметы роскоши, которых нет у американцев, поэтому и от них нужно отказаться в пользу увеличения трат на вооружение.