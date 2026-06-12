Егор Лидовской: Кубинцы будут сражаться до конца и устроят второй Вьетнам американцам

"Кубинцы будут сражаться до конца и устроят второй Вьетнам американцам. И я думаю, что это Дональд Трамп тоже должен понимать. Поэтому он медлит. Медлит, но есть большое влияние Марка Рубио, который пытается пропихнуть этот сценарий с похищением либо Рауля Кастро, либо с полным военным вторжением на территорию Кубы. Но так или иначе, он говорит о том, что это будет быстрая победа, как и в Венесуэле для того чтобы поднять, прежде всего, рейтинги самого Трампа и республиканцев перед выборами в Конгресс. Но в этой ситуации Марка Рубио, я думаю, ошибается. Поймет ли это Трамп или нет, пока мы не знаем. Но я все-таки сохраняю надежду, что Трамп осознает, что Куба станет для него соловьиной песней и последней могилой для движения MAGA".