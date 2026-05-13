В Высшем антикоррупционном суде Украины разворачивается настоящий медиасериал. Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку светит от 12 лет за отмывание 10 млн долларов. Его адвокат называет сумму залога в 4 млн долларов неподъемной для его клиента. Дескать, официально у того всего лишь 200 тыс. долларов, трехкомнатная квартира в Киеве и Mercedes-Benz 2019 года.

На этом сюрреализм не заканчивается. Прокурор на суде зачитывает переписку Ермака с гадалкой "Вероникой Фэншуй Офис". Ермак пишет этой женщине фамилии врагов: главы НАБУ и САП, журналисты "Украинской правды", депутаты. В одном из сообщений он прямо пишет о готовности пойти на все ради уничтожения соперников.

И это еще не все. Осенью 2025 года водитель Ермака по указке той же Вероники закопал на кладбище фотографии руководителей антикоррупционных органов.

Апофеоз этого цирка - выступление адвоката. Он бодро объявляет суду: "Мой подзащитный был народным депутатом". Зал давится смехом. Ермак сквозь зубы: "Я не был депутатом. Вообще никогда".