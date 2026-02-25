3.74 BYN
Экс-министр финансов Литвы призвала к наращиванию военного бюджета страны
Автор:Редакция news.by
Бывший министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что нынешнего финансирования недостаточно для полного развития военного потенциала страны. По ее словам, недавно выделенные 87 млн евро - не драматическая сумма на фоне общих трат и амбиций Вильнюса.
Скайсте считает, что Литва должна срочно направить более крупные средства на развитие национальной системы ПВО, включая модернизацию мобильных комплексов и закупку новых.
Для понимания, литовские власти и так намерены поднять оборонные расходы до почти 5,4 % ВВП и закрепили в бюджете на этот год рекордные 4,8 млрд евро на военные нужды.