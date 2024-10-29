Коалицию составили социал-демократы, а также представители движения "Заря Немана" и "Во имя Литвы". Это заметное политическое событие сразу подверглось резкой критике внутри страны и за рубежом. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что эта коалиция распространяет "кремлевский смрад", при этом имеет антисемитский привкус. Из парламента Израиля прозвучали похожие обвинения.

Причина резких высказываний состоит в том, что лидер движения "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис позволил себе ряд заявлений, которые задели чувства евреев. Скандал не повлиял на решимость главных парламентских партий создать коалицию. Правительство большинства, как ожидается, сделает акцент на решении внутренних проблем и, в отличие от нынешнего кабинета, меньше внимания будет уделять политическим войнам с Россией и Китаем.