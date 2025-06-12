Эксперт пояснил, почему Турции выгодно проводить на своей территории переговоры России и Украины

2 июня 2025 года в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной по вопросу урегулирования военного украинского конфликта. В данном случае очень интересна роль Турции в этом переговорном процессе, ведь все хорошо понимают, что турецкие представители вряд ли будут просто так во что-то ввязываться.

Чего таким образом хочет добиться Турция, почему предложили провести переговоры в своей стране. Не может ли это свидетельствовать о вопросе репутации или заинтересованности в каких-то территориях. Мнением на такие вопросы поделился в "Актуальном интервью" политолог, политтехнолог (Россия) Владимир Карасев.

Владимир Карасев:

"Реджеп Тайип Эрдоган - это некий аналог американского президента Дональда Трампа, потому что у турецкого лидера тоже нет союзников и друзей. И ему без разницы, кому поставлять байрактары. Ему важно, что он зарабатывает на войнах так же, как и Трамп".

Владимир Карасев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bdb8b87-5dd8-450c-93b6-eadef8da34b1/conversions/b1c50f58-fe71-4130-b05c-5bb84556a569-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bdb8b87-5dd8-450c-93b6-eadef8da34b1/conversions/b1c50f58-fe71-4130-b05c-5bb84556a569-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bdb8b87-5dd8-450c-93b6-eadef8da34b1/conversions/b1c50f58-fe71-4130-b05c-5bb84556a569-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7bdb8b87-5dd8-450c-93b6-eadef8da34b1/conversions/b1c50f58-fe71-4130-b05c-5bb84556a569-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Карасев

Что касается конкретной ситуации, связанной с Украиной, то Эрдоган хотел бы не упустить миротворческую площадку, потому что это даст возможность присутствовать в ряде международных информационных поводов, считает эксперт. Для него это важно как лидера Турции.

Политолог вспомнил и сложную ситуацию с оппозицией в Турции, особенно в крупных городах и, в частности, в Стамбуле, поэтому Эрдогану важно, чтобы Стамбул оставался площадкой для переговоров. "Глава Турции понимает необходимость легитимности. В Москве хотели бы, чтобы все было в Минске, но тогда Россию обвинят в том, что белорусы ее союзники. А проводить переговоры где-нибудь в Европе, допустим, РФ не согласится, поэтому Эрдоган осознает, что Турция - отличная площадка, и эту ситуацию будет использовать по максимуму. Плюс Эрдогану важно и сотрудничество по линии атомной энергетики с Российской Федерацией", - объяснил Владимир Карасев.

Росатом работает и строит атомную электростанцию в Турции. Благодаря российской компании появился и "Турецкий поток", с которого Турция получает маржу, а газ идет в Европу.

"В дальнейшем Реджеп Тайип Эрдоган еще рассматривает отношения с американцами. Ведь не секрет, что когда начали складываться сложные отношения при президенте США Джо Байдене, то Байден пригрозил, что не будет Турции поставлять F-35. На что Эрдоган ответил: "Хорошо, мы купим С-400 у русских", - напомнил политолог.

По мнению Владимира Карасева, этим Турция сделала очень сильный ход. "Поэтому если американцы не захотят работать на взаимовыгодных основах, то это место займут русские", - сказал он.

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Подытоживая, политтехнолог подчеркнул, что Россия должна использовать площадку Турции и Эрдогана исключительно как временного союзника, потому что турок сложно представить как союзников, ведь за всю историю России восемь раз доводилось с ними воевать.