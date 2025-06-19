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Эксперт рассказал, какие технологии станут локомотивом для развития ЕАЭС
ЕАЭС - это будущее для нашего постсоветского пространства и в новой модели многополярного мира. Таким мнением поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
О современных тенденциях развития Евразийского экономического союза, его роли на международной арене, технологических вызовах и месте Беларуси в этих процессах эксперт рассказал в "Актуальном интервью".
"Сейчас идет процесс регионализации - страны объединяются в общие рынки. ЕАЭС - интеграционная единица, позволяющая быстро создавать единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В условиях мирового кризиса перепроизводства выигрывают те страны, которые имеют общий контролируемый рынок. Запад также закрывает свои рынки от чужих товаров, чтобы выйти из кризиса перепроизводства. Наша задача - наращивать производство товаров и предоставление услуг для того, чтобы быть самодостаточными. Чем больше товаров, тем богаче нация. ЕС - реализация основ для благополучия граждан", - отметил эксперт.
Алексей Авдонин подчеркнул, что важно развивать свой рынок, создавать новые производства - машиностроение, авиастроение, телекоммуникация, космос, торговые пути, инфраструктура: "Сильная экономика позволяет защищать территорию, инвестировать в безопасность и военные технологии. Это важно из-за агрессивных действий конкурентов, чье развитие возможно только за счет захватнических войн. Наша задача - защита своих интересов".
Особенно важно развитие в области космоса, термоядерного синтеза, а также искусственного интеллекта, за который конкурируют США и Китай, так как он важен для управления сложными процессами.