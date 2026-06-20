Эксперт разъяснил, почему атака дрона на автобус с белорусскими детьми - это провокация Украины

В то время как представители военно-политического руководства Украины пытаются скрыть факт нападения беспилотника на автобус с белорусскими детьми, озвучивая версии, далекие от реальности, и полагая, что мы не информированы о ситуации в регионах России, в проекте "Война и мир" комментарий по беспилотникам дал эксперт по беспилотным летательным аппаратам.

На данный момент специалисты предполагают, что это был американский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, оснащенный искусственным интеллектом.

"В беспилотнике есть простой искусственный интеллект, который распознает различные типы автомобилей, такие как КамАЗ, Урал, черные номера. Кроме того, искусственный интеллект может обнаружить скопления пехоты и людей с оружием, - рассказал эксперт по БПЛА.

Война и мир | Трагедия на Брянской трассе: дрон ударил по автобусу с белорусскими детьми Киев уже несколько месяцев пытается втянуть Беларусь в горячую фазу конфликта. Но удар дрона по автобусу с детьми 17 июня - это новый уровень эскалации. Провокация, чтобы посеять панику и заставить Минск ответить силой. В Брянской области украинский БПЛА атаковал автобус с белорусскими детьми из Гомеля, ехавшими в Геленджик. Погибла беременная женщина, шестеро ранены. Украина отрицает запуски, но факты говорят об обратном. Это был американский дрон с ИИ, дальностью 150 км. Они знали, кого везет автобус. Чей это был дрон, зачем ударили по детям и кто стоит за этой циничной атакой? 20.06.2026 15:55

Однако, по его словам, стоит учесть, что это не тот беспилотник, который возвращается обратно. "Это ударный беспилотник, который летит в формате "в одну сторону". Его отправили в полет, и на этом все. Он имеет ограниченный заряд батареи, поскольку работает на аккумуляторах. У него нет двигателя внутреннего сгорания. Когда батарея заканчивается, и беспилотник не может найти объективную цель для атаки, он может совершить удар в случайном направлении, чтобы не упасть на землю", - пояснил специалист.

"Военные стратеги преследуют две цели. Первая - не допустить, чтобы беспилотник попал в руки противника для исследований. Второй момент связан с тем, что, судя по всему, в настоящее время в выборе целей и нанесении ударов по объектам проявляется крайняя степень цинизма. Цель - нанести максимальный урон", - рассказал эксперт.

"БПЛА не летит все время под управлением ИИ, - отметил он. - Его действиями руководит оператор. Искусственный интеллект включается только тогда, когда оператор видит на экране определенный набор целей, которые находятся в поле его зрения. Он выбирает цель, и беспилотник самостоятельно выполняет удар".

"Когда мы говорим о том, что в автобус прилетел беспилотник, и никто не знал, что это обычный гражданский автобус. Это точно так же, как они не знали о целях в Старобельске. Ни один разумный человек не поверит в это", - заявил он.

"Учитывая возможности Главного управления разведки Украины (ГУР) и разведданные, которые предоставляют наши "западные партнеры", они знали, что это за автобус и кого он везет, - уверен эксперт. - Это была очередная провокация. Именно по этой причине была такая маленькая боевая часть. Автобус не сгорел и не разлетелся на мелкие осколки. Они знали, кто находится в автобусе, и знали, куда он направляется".

поврежденный БПЛА автобус news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/963f0f94-a085-4251-ba5d-20a8b68d930b/conversions/69fbaf9e-dc57-4390-8a02-d4e82caae3ff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/963f0f94-a085-4251-ba5d-20a8b68d930b/conversions/69fbaf9e-dc57-4390-8a02-d4e82caae3ff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/963f0f94-a085-4251-ba5d-20a8b68d930b/conversions/69fbaf9e-dc57-4390-8a02-d4e82caae3ff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/963f0f94-a085-4251-ba5d-20a8b68d930b/conversions/69fbaf9e-dc57-4390-8a02-d4e82caae3ff-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Им было важно не само поражение, а тот хайп, который оно вызвало. Они хотели спровоцировать Александра Лукашенко на определенные действия. Чтобы, помимо словесной поддержки России, был вынужден предпринять какие-то шаги".

Сегодня Украина утверждает, что во время движения автобуса в Брянской области не было запущено ни одного беспилотника. Это первое, на что они ссылаются. В интернете некоторые пишут, что инцидент произошел в 60 километрах от линии боевого соприкосновения (ЛБС). Но мы знаем, что уже два года эта трасса регулярно обстреливается, поскольку по ней белорусы перевозят гуманитарную помощь.

Могут ли беспилотные летательные аппараты, такие как "Хорнет" (Hornet) или другие, преодолевать такое расстояние, рассказал эксперт по беспилотным летательным аппаратам.

"Хорнет" - это ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), но не привычный для нас квадрокоптер, а самолетного типа с размахом крыльев чуть более двух метров. Его отличительные черты заключаются в следующем: у него нет двигателя внутреннего сгорания, а вместо него установлен бесщеточный электромотор, который почти не издает звука. Благодаря этому дрон становится практически незаметным в звуковом спектре до тех пор, пока он не окажется над вами или не нанесет удар", - пояснил он.

Говоря о дальности полета, специалист отметил, что изначально, когда только появился "Хорнет", дальность полета дрона составляла около 70-80 километров. Однако с развитием технологии и установкой терминалов Starlink, текущая актуальная дальность полета этих дронов от точки запуска до точки поражения составляет примерно 150-145 километров. При этом боевая нагрузка может достигать 5 килограммов.

БПЛА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9579bc-d2be-4e8e-a708-e8bfd42ae864/conversions/c8fcbba3-442b-4e8c-a31b-5deff1543b24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9579bc-d2be-4e8e-a708-e8bfd42ae864/conversions/c8fcbba3-442b-4e8c-a31b-5deff1543b24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9579bc-d2be-4e8e-a708-e8bfd42ae864/conversions/c8fcbba3-442b-4e8c-a31b-5deff1543b24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d9579bc-d2be-4e8e-a708-e8bfd42ae864/conversions/c8fcbba3-442b-4e8c-a31b-5deff1543b24-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Поэтому заявления украинской стороны о том, что они не могли поразить цель на расстоянии 50-60 километров от линии боевого соприкосновения, кажутся как минимум смешными, - считает эксперт. - Если мы рассмотрим всю линию фронта, которая сейчас подвергается обстрелам, и логистические маршруты, в том числе в районе Мариуполя, то увидим, что они также страдают от атак беспилотников. Брянск не является исключением".

"Однако возникают вопросы о боевой части, использованной для удара по автобусу с белорусскими детьми. Характер повреждений, которые можно оценить по видео, говорит о том, что целью было не нанести максимальный ущерб, а создать очередной инцидент, - подчеркнул эксперт. - Для специалистов, занимающихся этим вопросом, произошедшее, скорее всего, выглядит как провокация со стороны крайне циничного и, я бы даже сказал, людоедского режима Украины. По-другому объяснить такие удары просто невозможно".