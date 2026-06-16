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Эксперт Шафир: Затягивание ближневосточного конфликта невыгодно всем участникам
Необходимость скорейшего завершения ближневосточного конфликта в интервью телеканалу "Аль-Арабия" подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эту позицию разделяют и российские эксперты, ведь затягивание противостояния между США и Ираном невыгодно всем сторонам.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"Конечно, очень бы хотелось всем, не только участникам этого конфликта, чтобы он закончился как можно раньше. Ситуация затянута, крайне невыгодна. Это затягивание ситуации не выгодно ни одной из сторон. Парадокс, обычно кто-то пользуется затягиванием, осаждающая или обороняющаяся сторона. Кому-то из этих сторон затягивание конфликта всегда выгодно. Здесь затягивание конфликта невыгодно ни США, ни Ирану, потому что проблемы Ирана - и разрушения, и внутренние противоречия тоже пока никуда не делись. Это невыгодно ни косвенным участникам конфликта, таким как Израиль, прокси-силы Ирана в Ливане. Александр Лукашенко правильно охарактеризовал ситуацию: конфликт слишком затянулся и уже находится в невыгодном для всех участников положении. Очень хотелось бы, чтобы они быстрее нашли выход".