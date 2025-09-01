3.69 BYN
Эксперт: Заказчиками подрывов "Северных потоков" являются спецслужбы США и Британии
Политолог Юрий Воскресенский в программе "Актуальное интервью" объяснил, почему только спустя 3 года европейские СМИ "раскрыли" личности участником подрыва газопровода "Северные потоки".
Спустя три года после громкого подрыва газопроводов "Северный поток" европейские СМИ внезапно заговорили о личности непосредственного исполнителя диверсии. Политолог Юрий Воскресенский в программе "Актуальное интервью" объяснил, почему эта информация была обнародована лишь сейчас, и раскрыл истинные политические мотивы, стоящие за этим шагом.
По словам эксперта, для российских и белорусских спецслужб данные о заказчиках, организаторах и исполнителях теракта не были секретом с самого начала: "Заказчиком были спецслужбы США и Британии, а исполнитель - украинская сторона, Они проходили соответствующее обучение на карьерах в Житомирской области под руководством британских инструкторов, затем украинские подрывники получили цели наведения и указания, финансирование, средства плавания и глубоководной доставки, а также взрывчатые вещества".
Так почему же дело "достали из кармана" только сейчас? Политолог видит две ключевые причины.
"Во-первых, страны Запада хотят повлиять на Зеленского, потому что он сейчас стал камнем преткновения мирному треку, который организовал Дональд Трамп и Владимир Путин. Во-вторых, американские спецслужбы, европейские страны, прежде всего Федеративной Республики Германия, хотят повлиять на общественное мнение", - объяснил Юрий Воскресенский.
По словам эксперта, несмотря на проукраинскую пропаганду в Германии, о разбирательстве по делу подрыва "Северных потоков" скоро будет писать вся немецкая пресса, так как это фактически совершение теракта руками другого государства на территории Германии, что привело к коллапсу всей немецкой экономики.
"Что же касается Зеленского, американской стороне нужно, чтобы он не препятствовал мирному треку. Чтобы Зеленский пришел в чувства, он должен почувствовать холодок со стороны европейских партнеров. Поэтому только сейчас общественности и был представлено это дело. Хотя американцы и европейцы, прекрасно зная, кто исполнитель этого теракта, могли и три года назад задержать их", - подчеркнул политолог.
Юрий Воскресенский уверен, что Западу необходимо именно сейчас надавить Владимира Зеленского: "А если глава Украины не поймет этого, то они будут продолжать политику делегитимизации Зеленского. Потому что пока он является человеком, в чьих руках сосредоточена власть в Украине, никаких мирных переговоров не начнется".