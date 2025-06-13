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Эрдоган резко осудил атаку Израиля на Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил атаку Израиля на Иран, отметив, что израильская администрация пытается втянуть весь регион и мир в катастрофу, пишет ТАСС.
"Сегодня утром Израиль довел реализацию своей стратегии по утоплению нашего региона, особенно Газы, в крови, слезах и нестабильности до очень опасной стадии. Нападения Израиля на нашего соседа, Иран являются явной провокацией, игнорирующей международное право. Администрация [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху пытается втянуть наш регион и весь мир в катастрофу своими безрассудными, агрессивными и беззаконными действиями. Международное сообщество должно положить конец израильскому бандитизму, направленному на подрыв глобальной и региональной стабильности", - написал Эрдоган в Х.
Турецкий лидер указал, что "эти атаки, произошедшие в то время, когда активизируются переговоры по ядерной программе Ирана, а международное давление в отношении бесчеловечных действий, направленных против Газы, усиливается, демонстрируют израильский менталитет, который не признает правил".
"Атаки Нетаньяху и его сети убийц, которые поджигают весь наш регион, должны быть предотвращены. Мы не хотим видеть больше крови, разрушений и конфликтов на Ближнем Востоке. Турция осуждает отвратительные нападения на нашего соседа - Иран," - добавил Эрдоган.