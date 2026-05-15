Ермак провел ночь в СИЗО в VIP-камере
Экс-глава офиса Зеленского провел ночь в СИЗО. Накануне было оглашено решение украинского суда взять Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере чуть более 3 млн долларов.
Ожидалось, что в течение дня необходимая сумма будет собрана, но этого не произошло. Для бывшего главы офиса нашлось лишь менее 330 тыс. долларов. Тем не менее, адвокат обвиняемого рассказал, что лично оплатил VIP-камеру для своего клиента.
Новым обвиняемым стал бывший министр Владимир Омелян
Тем временем на Украине - новое громкое дело. Под следствие попал Владимир Омелян, занимавший пост министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 годы. В 2022-2023 годах он состоял при штабе одной из воинских частей.
Следствие считает, что в отдельные периоды Омелян длительное время не выполнял служебные обязанности и распоряжался рабочим временем по своему усмотрению. Экс-министру вменяют уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. За это предусматривается до 10 лет лишения свободы.