Ермак провел ночь в СИЗО в VIP-камере

Экс-глава офиса Зеленского провел ночь в СИЗО. Накануне было оглашено решение украинского суда взять Андрея Ермака под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере чуть более 3 млн долларов.



Ожидалось, что в течение дня необходимая сумма будет собрана, но этого не произошло. Для бывшего главы офиса нашлось лишь менее 330 тыс. долларов. Тем не менее, адвокат обвиняемого рассказал, что лично оплатил VIP-камеру для своего клиента.