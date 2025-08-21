Ермак: Украина не собирается проводить референдум о признании регионов за Россией

Украина не собирается проводить референдум о внесении поправок в Конституцию для признания регионов за Россией. Об этом заявил глава офиса Зеленского Ермак в интервью Corriere della Sera.

При этом он подчеркнул, что Киев на данный момент не намерен идти на территориальные уступки Москве, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой.