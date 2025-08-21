3.70 BYN
Ермак: Украина не собирается проводить референдум о признании регионов за Россией
Автор:Редакция news.by
Украина не собирается проводить референдум о внесении поправок в Конституцию для признания регионов за Россией. Об этом заявил глава офиса Зеленского Ермак в интервью Corriere della Sera.
При этом он подчеркнул, что Киев на данный момент не намерен идти на территориальные уступки Москве, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой.
Ранее Зеленский употребил оборот о юридическом непризнании фактически потерянных для Киева территорий, хотя до этого говорил об их непризнании в любом формате.