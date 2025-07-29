3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
ЕС пригрозил Украине остановкой финпомощи из-за атаки на антикоррупционные структуры
ЕС пригрозил Украине остановкой всякой финансовой помощи, если Зеленский не остановит свою атаку на антикоррупционные структуры. В доказательство в полтора раза был сокращен очередной транш: вместо 4,5 млрд евро Киев получит лишь 3 млрд.
В Брюсселе явно считают отступление Зеленского притворным. В Киеве сначала отменили автономность антикоррупционных структур, а потом пообещали ее восстановить специальным новым законом. Однако в этом будущем законодательным акте содержится много хорошо упрятанных юридических уловок, которые сохраняют контроль Зеленского над НАБУ.
ЕС демонстрирует всю серьезность своих намерений. Учитывая, что уже в августе 2025 года госдолг Украины достигнет 190 млрд долларов и сравняется с ВВП страны, Киев никак не может себе позволить остаться без европейских денег.