ЕС выделил Украине 1 млрд евро из замороженных российских активов

В Украине заявили, что получили от Евросоюза новый транш в размере 1 млрд евро, которые выделили из замороженных активов Российской Федерации.

Денежная помощь предоставлена в рамках программы экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет ТАСС.

"Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA", - написал Шмыгаль.

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Подчеркивалось, что займы будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права. Сообщалось и то, что США обязались взять на себя выделение Украине 20 млрд долларов, а остальные 30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.