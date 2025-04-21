Эстония готова отправить в Украину военных

Эстония заявила о готовности внести вклад в сдерживающие силы "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, предлагающих гарантии безопасности Украине. Об этом сказал премьер-министр страны Кристен Михал, сообщает interfax.ru.

"Планирование коалиции добровольцев находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров", - сказал он.

Прежде чем подразделение будет направлено в Украину, на это запрошен мандат у парламента, уточнил Михал.

По его словам, Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО.