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Эстония готова отправить в Украину военных
Эстония заявила о готовности внести вклад в сдерживающие силы "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, предлагающих гарантии безопасности Украине. Об этом сказал премьер-министр страны Кристен Михал, сообщает interfax.ru.
"Планирование коалиции добровольцев находится на полпути, но Эстония готова внести свой вклад, предоставив боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты, инструкторов по подготовке кадров и штабных офицеров", - сказал он.
Прежде чем подразделение будет направлено в Украину, на это запрошен мандат у парламента, уточнил Михал.
По его словам, Эстония по-прежнему придерживается позиции, что наилучшим способом гарантировать безопасность Украины является членство в НАТО.
"Если членство в НАТО займет время, Украине должны быть гарантированы меры сдерживания и обороны с помощью союзных сил, базирующихся на местах", - заявил премьер-министр.