Эстония планирует создать новую базу для военных НАТО на границе с Россией

Таллинн намерен создать новую военную базу в Нарве. Этот городок с населением чуть более 55 тыс. человек, расположенный на границе с Россией, примет около 250 военных, в том числе из стран НАТО.

Начальник эстонского генштаба заявил, что местные жители должны привыкать к тому, что люди в камуфляже - "повседневная часть городского пейзажа". Можно предположить, что выбор места для будущей базы был сделан не на основе этнической принадлежности. Ведь удивительным образом совпало, что в Нарве из 55 тыс. человек 90 % - этнические русские.