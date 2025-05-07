Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов на парад в Москву на 9 мая

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Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на парад Победы. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на эстонские СМИ.

Уточняется, что Таллин запрещает использовать воздушное пространство для полетов в Москву представителей иностранных государств на парад Победы и для возвращения с него.

"Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия", - сказал министр.