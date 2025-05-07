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Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов на парад в Москву на 9 мая
Эстония запретила использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на парад Победы. Об этом сообщил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на эстонские СМИ.
Уточняется, что Таллин запрещает использовать воздушное пространство для полетов в Москву представителей иностранных государств на парад Победы и для возвращения с него.
"Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено, Эстония не собирается каким-либо образом поддерживать проведение данного мероприятия", - сказал министр.
Как отмечают местные СМИ, Таллин уже запретил перелет через свое воздушное пространство в Москву и обратно VIP-рейсам из Бразилии и Кубы. В отношении рейсов из других государств разрешения также выдаваться не будут, либо могут быть отозваны при необходимости.