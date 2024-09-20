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Экоактивисты осадили офис Шольца

На плакатах протестующие написали различные лозунги, например: "Нужно действовать прямо сейчас" или "Это было самое холодное лето в вашей жизни".

Активисты призывают Шольца серьезнее относиться к проблемам климата. 

экоактивистыГерманияОлаф Шольц

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