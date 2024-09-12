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Хонсю пострадал от наводнения, Трабзон утонул в потоках жидкой грязи
Япония страдает от сильнейшего наводнения. Больше всего досталось острову Хонсю. Там вышли из берегов 12 крупнейших рек, затоплены десятки городов. Эвакуированы не менее 30 тыс. человек. Власти сообщают, что столь обильных ливней здесь не видели уже почти 50 лет.
Экстремальные осадки наблюдаются и в другом конце света. Многодневные проливные дожди на севере Турции привели к наводнениям в городе Трабзон и его окрестностях. Часть горных областей отрезана от окружающего мира, есть сведения о пропавших без вести людях. Власти сообщают о значительном материальном ущербе, который нанесло стихийное бедствие.
Трабзон практически утонул в потоках жидкой грязи, очистка города займет много дней, а то и недель.
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