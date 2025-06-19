Кризис польского бизнеса. "Конфедерация" требует открыть границу с Беларусью

Польская партия "Конфедерация" требует открытия пограничных переходов между Польшей и Беларусью на территории Подляского воеводства для свободного передвижения людей, транзита, торгового обмена, а также перемещения товаров и услуг. Соответствующее обращение активисты "Конфедерации" адресовали премьеру Дональду Туску, маршалку Подляского воеводства Лукашу Прокорыму и воеводе Подляского воеводства Яцеку Бжозовскому.

"Уважаемые дамы и господа, от имени "Конфедерации" мы требуем от премьер-министра Дональда Туска, от маршалка Подляского воеводства, от воеводы Подляского воеводства немедленного открытия пограничных переходов между Польшей и Беларусью на территории Подляшья. Эти переходы крайне важны для нас с экономической точки зрения - для наших предпринимателей, которые пострадали после их закрытия", - заявляет член политсовета "Конфедерации" Збигнев Касперчук.

Пост Збигнева Касперчука (Zbigniew Kasperczuk) в Х news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0ccabf-5154-4e1f-b966-bcfde2c50345/conversions/470b91af-b833-48da-9846-bcfcf840b242-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0ccabf-5154-4e1f-b966-bcfde2c50345/conversions/470b91af-b833-48da-9846-bcfcf840b242-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0ccabf-5154-4e1f-b966-bcfde2c50345/conversions/470b91af-b833-48da-9846-bcfcf840b242-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0ccabf-5154-4e1f-b966-bcfde2c50345/conversions/470b91af-b833-48da-9846-bcfcf840b242-xl-___webp_1920.webp 1920w Пост Збигнева Касперчука (Zbigniew Kasperczuk) в Х

"Если сравнить эту сумму с бюджетом Подляского воеводства на 2025 год (а это 1,84 млрд злотых), то потеря составляет 52 % от годового бюджета региона", - констатирует представитель "Конфедерации".

Активисты "Конфедерации" в Подляском воеводстве требуют открыть погранпереходы в Кузнице и Бобровниках. Закрытие границы душит бизнес, убытки достигли 970 млн злотых, розничные продажи упали на 5,6 %, отмечают они.

"Предприниматели теряют клиентов и деньги", - заявляет лидер местных конфедератов Збигнев Касперчук.

Еще один представитель "Конфедерации" Шимон Поплавский добавляет, что рынок в Белостоке пустует. Хотя Подляское воеводство объявило о компенсации в 9 млн злотых для местных фирм в 2025 году, "Конфедерация" считает это лишь символической помощью, не соответствующей реальным потребностям.

Переходы закрыты с 2021 и 2023 годов. Власти Польши не откроют их, пока Минск не сменит политику, говорит глава польского МВД Томаш Семоняк.

Польские власти, проводя недальновидную политику в отношении Беларуси, наносят ущерб Подляшью, рискуя спровоцировать "голодный бунт" среди местных жителей приграничья.