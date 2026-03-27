Польша отказалась от строительства полигона на границе с Литвой

Польша отказалась от совместного полигона с Литвой у границы! Вильнюс предлагал расширить скандально известный военный объект на территорию соседа. Но, в отличие от литовских властей, Польша не захотела использовать как мишень Вигерский национальный парк и выселять местных жителей.



В СМИ называют отказ пощечиной Вильнюсу, который полгода уговаривал Польшу на совместный проект. Переговоры шли на уровне президентов и министров. Но поляки не просто отказались, они потребовали "отодвинуть границу полигона на значительное расстояние от границы" и заявили о готовности "сделать все, чтобы демилитаризованная полоса литовской территории была как можно шире".



Теперь Литве придется тянуть проект в одиночку.